Zeca Pagodinho se apresenta em Goiânia neste mês em turnê ‘Mais Feliz’

Depois de receber nomes como Falamansa, Jota Quest e Ana Vitória, o projeto Flamboyant In Concert se prepara para a próxima atração. Um dos maiores nomes do samba do país, o cantor Zeca Pagodinho desembarca em Goiânia no próximo dia 25.

No repertório, o público pode esperar clássicos como ‘Coração em Desalinho’, ‘Vai Vadiar’, ‘Deixa a Vida Me Levar’, ‘Verdade’, ‘Maneiras’, ‘Lama nas Ruas’ e ‘Seu Balancê’. O show faz parte da turnê ‘Mais Feliz’, que apresenta os grandes hits da carreira do artista.

Assim como em temporadas anteriores do evento, a participação nos shows será destinada para os clientes do Flamboyant Shopping. Com o valor mínimo de R$ 500 em compras nas lojas selecionadas, é preciso trocar as notas fiscais pelo ingresso correspondente ao setor.

O evento tem capacidade de público para cerca de duas mil e quinhentas pessoas em cadeiras numeradas e organizadas por setor. Para o show de Zeca Pagodinho, marcado para 19h30, serão aceitas notas fiscais de compras efetuadas entre o dia 1º e o dia 25 de outubro.

A venda de ingressos segue até a data do evento ou enquanto houver entradas disponíveis para troca. O posto de trocas está localizado no Piso 3 do shopping, próximo à Cúpula. Para esta edição, o público foi convidado a doar alimentos não-perecíveis, que serão encaminhados para famílias em situação de vulnerabilidade da capital.