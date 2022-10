Mulher que superou o divórcio encontrando namorado 23 anos mais jovem conta o segredo da relação

Uma mulher, de 48 anos, decidiu expor como foi superar um divórcio se apaixonando por um rapaz 23 anos mais novo que ela e a história tem repercutido nas redes sociais.

Rachel Caudele contou que teria saído de um casamento decidida a não voltar mais. Foi quando baixou o Tinder, e conheceu Alex Michael.

A princípio, com a diferença de idade entre eles, ela ficou bem cética e não imaginou que pudesse surgir algum sentimento dessa relação.

“Quando ele me disse que tinha 23 anos, eu pensei ‘ele é muito jovem, nada vai acontecer’”, disse Rachel, enquanto Alex reforçou que o interesse da parte dele surgiu logo no início.

“Ela era super legal e genuína, ela era mais do que apenas um rosto bonito”, confirmou o jovem, de 25 anos. Ele ainda esclareceu que o começo do namoro sério ocorreu em 2020, ainda na pandemia.

“Eu tinha um emprego remoto e ela perguntou se eu queria morar com ela. Peguei uma mala e nunca mais voltei”, relembrou o rapaz.

Nem tudo são flores

Rachel contou sobre a primeira briga complicada do casal, que até então vivia maravilhosamente. Ela teria pego conversas com outras mulheres no celular do parceiro.

“Ele nunca tinha experimentado esse tipo de limites em um relacionamento antes, e eu me senti de coração partido e traído”, pontuou Rachel.

A dupla permaneceu rompida por cinco meses, porém reataram em 2022. “Às vezes você precisa se afastar para perceber que realmente quer algo”, destacou Alex.

Apesar dos pesares, atualmente eles se declaram muito felizes e deixam recado importante para os que acompanham: ‘termos como ‘suggar baby’ são abominados nesta relação’. “A idade não deve ser o principal fator se ambos estiverem consentindo adultos com uma conexão”.