Últimos dias para inscrição de concurso público com 146 vagas para professores em Goiás

Faltam poucos dias para encerrar as inscrições do concurso público para docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O prazo vai até quinta-feira (13).

São 146 vagas distribuídas em 38 são para a área de Ciências Agrárias e Sustentabilidade, 36 vagas para Ciências da Saúde e Biológicas e 72 oportunidades para Ciências Tecnológicas.

As inscrições podem ser feitas pelo site de seleção da instituição. Para participar é necessário pagar uma taxa de R$ 250, a ação poderá ser realizada até o dia 14, um dia após o encerramento dos cadastros.

A remuneração para uma carga de 40 horas semanais pode chegar até a R$ 3.836,24.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 27 de novembro nos municípios de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade.