Quem é que não gosta de tomar uma cerveja, principalmente depois de um dia cheio no trabalho?

Pois bem, se você sempre achou que bastava abrir a latinha ou a garrafa e se esbaldar na bebida, você estava bem enganado!

A real é que existem muitos erros que as pessoas estão comentando ai na hora de tomar uma gelada!

6 erros que a maioria das pessoas comete na hora de tomar cerveja:

1. Deixar ela gelar muito

Começando nossas exposições, você com certeza deve curtir uma cerveja estupidamente gelada e saborosa, não é mesmo? Pois bem, esse jeitinho brasileiro de apreciar a bebida não é lá muito recomendado.

Segundo especialistas, se a bebida estiver gelada demais, torna-se difícil apreciar corretamente o seu aroma e sabor. Isso acontece devido a uma maior perda de sensibilidade dos órgãos sensoriais.

Sendo assim, as cervejas de fermentação baixa, as temperaturas ideais são entre 5 a 7°C. Por sua vez, as de fermentação alta ou especiais devem ser servidas entre 10 a 12°C.

2. Usar o copo errado

Outro aspecto que você deve levar em consideração é o copo. Uma cerveja sem colarinho (a espuma no topo) perde rapidamente o seu aroma, daí a importância do copo correto para servi-la.

É por isso que os mais recomendados são os de vidro ou de cristal, mas que possuem espessura fina, como a tulipa.

No caso, por ter a borda estreita, a temperatura da cerveja fica mais estável e fresca por mais tempo, principalmente por conservar o colarinho.

3. Deixar o copo sujo

Vale lembrar que você deve ficar atento à higiene do copo, já que sujeiras e gordura impedem a estabilidade da espuma.

4. Servir de qualquer jeito

A forma de servir também deve ser levada em consideração. Assim, para servi-la de maneira correta, incline um pouco o copo, despeje a cerveja com lentidão sobre a borda, sem formar espuma.

Com o copo meio cheio, endireite-o bruscamente e afaste-o de forma progressiva da garrafa, lata ou torneira. E pronto!

5. Deitar as garrafas para guardar

Jamais guarde as garrafas de cerveja deitadas, elas devem ficar em pé!

O que acontece é que os componentes metálicos da tampa podem reagir com o líquido, alterando a percepção de sabor da cerveja.

6. Combinar a cerveja com qualquer comida

Por fim, cerveja não deve ser harmonizada com qualquer prato.

Segundo especialistas, a cerveja fica muito mais gostosa acompanhada dos ingredientes certos! Por isso, na dúvida consulte nosso guia de harmonização.

