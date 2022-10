Abertas mais de 290 vagas para cursos técnicos e superiores 100% de graça em Anápolis

Estão abertas as inscrições para 294 vagas em cursos técnicos e superiores oferecidos pelo Instituto Federal de Goiás (IFG) Anápolis, de maneira 100% gratuita.

Os interessados devem acessar o site www.ifg.edu.br/estudenoifg e clicar na aba seleções em andamento para se inscrever.

As vagas para os cursos técnicos são integrados ao Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na primeira modalidade, as formações oferecidas são nas áreas de Comércio Exterior, Edificações e Química.

Para o EJA, além das aulas regulares, os alunos poderão escolher entre as áreas de Secretaria Escolar e Transporte de Cargas.

O sorteio de vagas para o Ensino Médio será transmitido no canal oficial do YouTube da instituição, no dia 24 de novembro, às 14h30.

No EJA, os interessados devem comparecer no campus do IFG Anápolis, no dia 11 de dezembro, entre 09h e 09h45. O sorteio será a partir das 10h.

As vagas para o ensino superior serão ofertadas em duas modalidades, por meio do vestibular do IFG e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Os cursos ofertados pela instituição são de Ciência da Computação, Engenharia Civil da Mobilidade, Licenciatura em

Ciências Sociais, Licenciatura em Química e Tecnologia em Logística.