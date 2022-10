Missa de sétimo dia do médico Dalmo Jacob do Amaral será neste sábado (15), em Anápolis

A missa de sétimo dia do médico Dalmo Jacob do Amaral ocorre neste sábado (15), na Catedral do Bom Jesus, na Praça Bom Jesus, em Anápolis, a partir das 16h.

Dalmo faleceu no último domingo (09), aos 84 anos, após sofrer com complicações de um caso de infecção, que o deixou internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

O médico entrou no HEG em 1969 e desde a entrada, contribuiu para o desenvolvimento da unidade hospitalar exercendo a profissão como clínico e também na área de serviço de internação hospitalar.

De 1982 a 1990, Dalmo Jacob trabalhou como coordenador regional de Saúde em Anápolis, atendendo também outros 28 municípios. Além disso, também atuou como médico do Detran-GO.

Ele era especialista em cirurgia geral, homeopatia e obstetrícia. Dalmo Jacob deixa a esposa, Hilda Borges de Souza Amaral; os filhos Lauriane Amaral, Hugo Murilo Amaral, Dalmo Jacob do Amaral Júnior e Fabrício Luiz Amaral; dois netos e cinco netas, além de Joselia Aires, considerada sua “filha de coração”.

Uma nota de pesar divulgada pelos filhos lembra do amor do pai. “Não podemos esquecer de tudo o que ele representou para sua família. O que fica é a gratidão. Nosso pai ficará guardado nos corações de tantos que ele ajudou”.