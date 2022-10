Famoso professor de redação vai ministrar preparativo gratuito para o Enem, em Anápolis

Faltando menos de um mês para o Enem 2022, a Faculdade de Administração do ICTQ abriu as inscrições para a terceira edição do super aulão de redação gratuito, voltado para os estudantes que prestarão as provas, em Anápolis.

O evento está com data marcada para acontecer no dia 22 de outubro e contará com a presença de Beto Ferreira, considerado um dos maiores professores da matéria no Brasil.

A palestra possui como público alvo todos os alunos de baixa renda que irão realizar a prova do Enem nos dias 13 e 20 de novembro.

Segundo o gerente acadêmico da instituição de ensino, Wallace Portilho, o objetivo do evento “trazer aos alunos do ensino médio público a oportunidade de ter um aulão de redação com um dos professores mais repercutidos do Brasil, de forma gratuita”.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site Administradores de Valor, da ICTQ Graduação, bastando apenas o preenchimento de alguns dados pessoais.

O evento gratuito denominado como “Eixos Temáticos: não dependa do tema para ter repertórios” acontecerá das 08h às 11h30, no auditório da faculdade, no 5º andar do Caied Tower, localizado na Rua Barão de Cotegipe Nº 215.