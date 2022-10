Calor predomina nos próximos dias, mas Anápolis e Goiânia devem ter chuva em breve

A semana que se inicia novamente terá altas temperaturas em todo o estado de Goiás. A massa de ar seco e quente que atua na região deve manter o tempo estável e o calorão pelos próximos dias.

No entanto, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), já no fim da semana é possível que as chuvas voltem a cair no estado, incluindo a região central, em Anápolis e Goiânia.

O calor deve se manter até quinta-feira (20). A partir daí, uma frente fria vinda do Sul do país quebra o padrão e influencia no tempo, com a formação de áreas de instabilidade. Nesse cenário, são prováveis pancadas de chuva, com potencial risco de tempestades.

Nesta segunda-feira (17), os termômetros poderão chegar aos 40ºC em Mozarlândia, no Norte de Goiás, que já registrou 45ºC no fim de semana.

Em Anápolis, a temperatura deve variar de 19ºC a 30ºC. Em Goiânia, a mínima prevista é de 19ºC. A máxima é de 35ºC.

Umidade em baixa

O estado seguirá em alerta para a baixa umidade nos próximos dias. No Oeste goiano, por exemplo, o índice pode chegar a 12%, assim como em Goiânia. Em Anápolis, os níveis variam de 20% a 65%.