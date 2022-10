Cidade goiana marca 45°C no termômetro e Cimehgo explica o que aconteceu

Em Mozarlândia, no Norte de Goiás, o termômetro de rua marcou 45°C neste sábado (15), conforme registro da TV Anhanguera.

Seria um recorde de calor no estado, mas o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) explicou o que ocorreu.

De acordo com o órgão, a temperatura na cidade não chegou a tanto. Ocorre que o termômetro de rua é feito de metal, elevando para cima a medição.

Conforme estimativa do Climatempo, a máxima em Mozarlândia foi de 40°C com baixa umidade de 30%. Para domingo (16), índices semelhantes a estes devem persistir.

Por que está tão quente?

“Nós estamos sob efeito do fenômeno La Niña, que causa muitas irregularidades, e com uma massa de ar seco sobre o estado”, afirma André Amorim, gerente do Cimehgo.

Ao Portal 6, o técnico do órgão informou que é esperada a chegada de uma frente fria na próxima quinta-feira (20) para aliviar o calorão em Goiás.