Jovem é agredida quando ia deixar a casa do namorado, que criava cobra em Anápolis

Uma jovem de 23 anos acionou a Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (16) para denunciar agressões que vinha sofrendo do namorado, também de 23, no Jardim Progresso, região Norte de Anápolis.

Os dois vivem juntos há cerca de três anos e agora estariam se separando. Ela contou que foi na casa em que morava com o agressor para retirar objetos pessoais, quando o homem, bêbado, começou a atacá-la.

O rapaz teria quebrado móveis e depois passou a acertá-la com socos no rosto e na cabeça. Depois, ele a jogou no chão e mordeu a mão dela.

A denúncia foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, que precisou acionar o Corpo de Bombeiros para resgatar uma cobra.

No local, os policiais encontraram um réptil, que aparentemente se trata de uma jiboia e que era criada pelo agressor.

O homem fugiu. A polícia o procurou na casa da mãe, mas não o encontrou. A vítima foi levada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).