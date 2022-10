Aniversário de Goiânia terá programação gratuita com show ao vivo e muito mais

Em comemoração aos 89 anos de Goiânia, uma série de atividades especiais estão sendo programadas para acontecer até o dia 24 de outubro – aniversário da cidade.

As atrações são gratuitas e vão desde apresentações musicais e teatrais até shows de comédia, lançamento de livros e exposição de arte.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns eventos que estão previstos para acontecer em homenagem ao aniversário do município.

Festival Canto de Ouro

Até o dia 06 de novembro estará acontecendo, no Teatro Goiânia Ouro, localizado na Rua 03, no Centro, o Festival Canto de Ouro.

Durante as quatro semanas, os visitantes poderão curtir os mais variados ritmos musicais como pop, MPB, samba, pagode e sertanejo. A entrada é franca e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do local.

Festival de Arte Cênica Goiânia em Cena

O Festival de Arte Cênica Goiânia em Cena – tradicional evento da cidade – estará acontecendo na capital entre os dias 22 até 29 de outubro.

Neste ano, a festa tem como proposta o tema “Ocupa Gyn” com apresentações realizadas em diferentes espaços públicos como parques, praças e terminais de ônibus, além dos teatros.

Ao todo, o festival terá 35 ações culturais e os ingressos para os locais fechados estão disponíveis na plataforma Sympla. Já os lugares abertos não precisam de ingresso.

Chorinho

No dia 14 e 28 de outubro, a Prefeitura de Goiânia realizará mais uma edição do Chorinho, na Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, no Centro.

O evento é gratuito e aberto ao público e contará com as apresentações do Grupo Saci/Lucas e os Caras.

Culto Ecumênico com apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Para os amantes de música clássica, a Orquestra Sinfônica de Goiânia fará no dia 24 de outubro uma apresentação no Teatro Goiânia, que fica na Avenida Tocantins, no Centro, às 19h

A apresentação será gratuita e a entrada é aberta ao público.

Tenda Cultural com shows musicais

Outra opção para celebrar o aniversário de Goiânia, é a Tenda Cultural com shows musicais. O evento é gratuito e acontecerá no dia 24 de outubro, das 13h30 às 17h, na Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, no Centro.

Lançamento dos Livros da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos Goiânia

Para quem gosta de apreciar novos livros, no dia 24 de outubro acontecerá o lançamento do Projeto Goiânia Arte em Door 2022, às 18h, no Hall do Teatro Goiânia, na Avenida Tocantins, no Centro.

Os interessados em participar poderão conferir de perto os livros da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos de forma gratuita.