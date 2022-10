Apenas quem é muito inteligente vai conseguir encontrar as palavras “felicidade” e “gratidão”

Um bom teste para sabermos se estamos com a percepção e o olhar atento é encarar os desafios propostos nos caça palavras.

Além de divertido, o exercício nos ajuda com o foco, nos deixando cada vez mais concentrados e treinados para diversas situações.

Neste em específico, o desafio é encontrar as palavras “felicidade” e “gratidão”. Apesar de parecer fácil, não se engane, apenas quem é muito inteligente vai conseguir cumprir o objetivo.

A palavra “felicidade” não está numa posição tão difícil de ser encontrada. Mas é preciso muita atenção para não deixar ela passar batido.

Já gratidão está um pouquinho mais difícil de ser encontrada no caça palavras, mas se você achou “felicidade”, não será difícil de terminar o desafio.

Caso as encontre, parabéns, você está com as habilidades em dia e conseguiu provar que a concentração e foco são virtudes que você tem.