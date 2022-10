Câmeras flagram o momento em que jovem de motocicleta perde a vida após ser atingido por carro em Goiânia

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um jovem, de 23 anos, perdeu a vida após ser atingido por um carro e perder o controle da motocicleta, no Setor Marechal Rondon, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o jovem trafegava pela Avenida Leste Oeste.

Na altura do viaduto da Avenida Bernardo Sayão, um carro iniciou a ultrapassagem, mas durante a manobra acabou atingindo o motociclista, que perdeu o controle da moto.

Com o impacto, o jovem foi arremessado da motocicleta e colidiu com uma árvore que estava alguns metros a frente. O veículo também acabou atingindo uma das árvores da via.

O condutor não parou e fugiu do local do acidente. No entanto, a placa foi anotada e a Polícia Civil (PC) está atrás do criminoso.