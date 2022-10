Cinco jovens são presos por tentar matar rapaz a tiros em Anápolis

Cinco jovens, com idade entre 21 e 25 anos de idade, foram presos suspeitos de tentar matar um rapaz, de 21 anos, no Novo Paraíso, no Sudoeste de Anápolis.

O crime aconteceu na segunda-feira (17). Uma arma de fogo foi utilizada na ocasião, e a vítima foi alvejada por diversos disparos.

Em entrevista à Rádio São Francisco, o capitão Adriano Araújo, subcomandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, disse que o rapaz se tornou alvo por conta de uma dívida com um traficante.

Os jovens detidos pela PM têm passagens pela polícia. O rapaz baleado foi socorrido no Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA).