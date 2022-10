Cotec abre vagas para diversos cursos gratuitos de qualificação em Anápolis

Em uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) de Anápolis está ofertando diversos cursos de capacitação gratuitos voltados para a capacitação dos comerciários e lojistas.

As vagas são para capacitações presenciais, na sede da CDL, assim como outros que serão ofertados no formato digital.

No ambiente virtual, estão disponíveis cursos de Rotinas Administrativas, Atendente de Farmácia, Recepcionista em Serviços de Saúde, Fotografia com Celular, Informática Básica, Mídias Sociais, Informática Básica, Auxiliar Pedagógico, Análise de Licenciamento Ambiental, Controle de Qualidade e Inglês Instrumental.

Já presencialmente estão sendo ofertadas vagas para Serviços de Beleza Maquiagem Profissional, Design de Sobrancelhas, Alongamento de Unhas, Manicure, Pedicure e Barbeiro.

As aulas estão prevista para começarem no dia 07 de novembro e os interessados podem se inscrever por meio do site do Cotec.

Mais informações a respeito dos cursos podem ser obtidas através do WhatsApp (62) 9 9545-0183.