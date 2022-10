Crimes de homofobia representam maioria das ocorrências do Geacri em Anápolis

Em um mês desde a inauguração, o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), da Polícia Civil, já recebeu 17 denúncias. Do número total, as maiores queixas são de homofobia.

Ao Portal 6, o delegado titular, Manoel Vanderic, detalhou que 60% dos casos foram de discriminação contra orientação sexual e 40% foram crimes raciais.

“Foram casos de impedimento de pessoas, pela orientação sexual ou pela cor, de praticarem direitos civis, como entrar em determinados lugares, usar serviços que são coletivos, mas que foram impedidos”, explicou.

Dos 17 crimes, três deles foram praticados pela internet. O delegado ressaltou que mesmo usando perfis falsos para proferir os ataques em redes sociais, foi possível chegar até dois dos autores através dos dados cadastrais e do endereço IP.

“Uma delas inclusive a ofensa foi para o filho do casal, foi direcionado a ele dizendo que ele era um monstro e que ele iria para o inferno, que ele não prestava e que não poderia ir para a mesma escola porque era filho de um casal homossexual”, contou.

O Geacri já está em funcionamento há cerca de dois meses, mas a inauguração da nova repartição ocorreu no dia 14 de setembro. A sede do grupo fica na Rua 7, esquina com a Rua 14, no bairro JK Nova Capital.

Como denunciar

Para fazer uma denuncia contra crimes de intolerância religiosa, injúria racial ou homofobia é importante que a vítima vá pessoalmente até a sede da delegacia. Também é possível realizar a ação por telefone, através do número 62 3328-2736.