Decreto prolonga feriado em Goiânia; veja o que vai funcionar

Originalmente comemorado no dia 28 de outubro, o dia do Servidor Público foi transferido para o dia 25, em Goiânia.

A alteração foi publicada nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial do Município (DOM). A ideia é criar um feriado prolongado, haja visto a celebração do aniversário da capital, no dia 24.

Apesar dos quatro dias de folga para os servidores públicos da capital, alguns serviços da Administração Pública continuarão funcionando.

Atividades referentes a saúde e limpeza pública vão funcionar em regime de plantão. Os titulares de cada pasta deverão enviar ao gabinete do prefeito a relação com os nomes dos servidores plantonistas, em caso de alguma eventualidade.

Para ler o decreto, clique aqui.