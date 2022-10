Parque Linear da Avenida Brasil já tem data para ser inaugurado em Anápolis

Depois de uma espera ansiosa, o Parque Linear, localizado na Avenida Brasil Norte, finalmente já tem data para ser inaugurado em Anápolis. A festa para celebrar o novo espaço de lazer vai acontecer na próxima quarta-feira (26).

A programação será extensa e bastante animada por lá. De acordo com Rodolfo Valentini, diretor de eventos da Prefeitura Municipal, o evento começa às 19h e se estende até às 22h30.

Na festa terá festival gastronômico com food truck, shows musicais ao vivo, feira de antiguidades e até desfile de pet, para os apaixonados por bichinhos de estimação.

Os fãs de carros antigos também vão poder contemplar uma exposição de veículos desse porte. O diretor de eventos ressaltou que ainda terão outras atrações além das citadas.

Outra espera que está deixando os anapolinos ansiosos é a construção do novo Parque das Águas, no Bairro Jundiaí. Esse ainda não tem data para ser inaugurado, mas a entrega deve ser somente na segunda quinzena de novembro.

A Prefeitura também iniciou as obras do Jardim Botânico nesta quinta-feira (20), na área do antigo Clube Ipiranga.