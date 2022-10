Sábado (22) tem ação especial e gratuita para os idosos em Anápolis

Os idosos de Anápolis tem encontro marcado neste sábado (22) no campus do Instituto Federal de Goiás (IFG), no Residencial Reny Cury.

Em celebração ao Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro, a Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira realizará uma ação especial e gratuita, das 08h às 10h.

Serão realizados atendimentos com nutricionistas, advogados, psicólogos e assistentes sociais, além de aferição de pressão e glicose.

Ao Portal 6, Tarcilla Suzy, presidente da associação, contou que a ação será realizada pela 1ª vez, mas que existe a expectativa de atender mais de 100 idosos e que eles continuarão sendo assistidos pela entidade.

“Esses profissionais já fazem um trabalho na associação. Por isso esses idosos que serão atendidos vão continuar sendo assistidos. Eu pensei nessa ação para está alcançando idosos que ainda não conseguimos ajudar”, contou.

A ação social também será utilizada para dar o pontapé inicial na campanha de Natal da entidade, que visa a arrecadação de cesta básica para os idosos carentes da cidade.

“Nesse dia vamos dar início a campanha de Natal para conseguimos arrecadar cestas básicas para os idosos fim do ano. Eles vão estar conversando com a assistente social e fazendo o cadastro para receber”.