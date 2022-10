Conheça os melhores lugares para curtir Anápolis durante a chuva

Depois de um longo período de seca, os anapolinos estão podendo enfim curtir uma programação mais voltada para dias mais refrescantes, já que desde as últimas semanas, Anápolis vem sendo agraciada com a volta das chuvas.

Nestes dias chuvosos, muitos estão tendo que abrir mão do tradicional passeio pelo Parque Ipiranga e, agora, estão em busca de novas atrações para curtir a cidade.

Como a previsão do tempo pede por opções mais aconchegantes, um saboroso café, uma boa pamonha e claro, locais que fornecem um certo conforto se tornam as principais escolhas dos anapolinos.

Diante disso, o Portal 6 selecionou alguns lugares agradáveis para curtir os dias de chuva na cidade.

1.Pamonha Pura

Uma coisa é certa, na visão do goiano, nada combina melhor com um tempinho chuvoso do que uma deliciosa e quentinha pamonha.

Assim, a Pamonha Pura, localizada na Praça Dom Emanuel, é uma ótima opção para quem deseja buscar um local diferente para aproveitar o tempo e ainda se deliciar.

Além das tradicionais e amadas pamonhas, o espaço também conta com diversas opções de caldos, curau, diferentes pratos, petiscos, panelinhas, espetinhos e até mesmo pizza.

2.Jardim Secreto

Completamente instagramável e cheio de aconchego, o Jardim Secreto é uma das cafeterias preferidas dos anapolinos.

Localizada no bairro Jundiaí, a cafeteria promete aos frequentadores muito café, belíssimas flores e verdadeiras experiências.

O cardápio agrada até mesmo quem não curte muito café, já que ele é repleto de variedades, principalmente para os doceiros de plantão.

3. Burgeek

Quer uma opção diferente e que agrada as mais diferentes gerações? Então o Burgeek é uma ótima opção.

Contando com um espaço aconchegante e voltado para o público geek, a hamburgueria fornece uma experiência única para os frequentadores com uma decoração temática, playground, pebolim e jogos de videogame enquanto espera o lanche.

A Burgeek está localizada em frente ao Parque Ipiranga e possui um cardápio diversificado de sanduíches, milk shakes, cachorros quentes e até mesmo drinks para os adultos.

4. Moma Café

Localizada no bairro Jundiaí, a Moma Café é mais uma opção de cafeteria aconchegante e bastante saborosa para aproveitar o tempinho nublado.

O cardápio conta com opções que podem ser apreciadas em qualquer hora do dia, além de contar também com diferentes drinks para os adultos.

No Moma Café é possível encontrar diferentes tipos do clássico cafézinho, outras bebidas quentes e geladas, snacks doces e salgados, coquetéis e até mesmo saborosos pratos que podem ser uma boa pedida para o almoço ou jantar.

5. Xico Baru

Com playground para aquecer a criançada e um cardápio caloroso para todos, o Xico Baru é um local que pode ser aproveitado em qualquer estação.

O cardápio conta com uma ampla cartela de drinks, saladas, ceviches, petiscos, chapas, frutos do mar, massas, hambúrgueres, sobremesas e muito mais.

O Xico Baru está localizado na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí. Além disso, Anápolis também conta com o Boteco do Xico, que encontra-se na Rua Joaquim Propício de Pina, também no bairro Jundiaí.

6. Tsuru Cozinha Oriental

Que disse que o tempo nublado não combina com os pratos da cozinha oriental está enganado.

Com um ambiente acolhedor, o restaurante Tsuru Cozinha Oriental é mais um atrativo para os anapolinos em qualquer época do ano.

O espaço está localizado na Avenida Dom Prudêncio, no bairro Jundiaí, e funciona de segunda à sábado, das 18h às 23h.