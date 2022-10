Ele encontrou no Brasil um grande amor, se mudou e escolheu Anápolis para viver

O ano era 2015. Pelo Facebook, o iraquiano Arshad Jalal Mohammed Kurdi – atualmente com 28 anos – recebeu uma solicitação de amizade de Iuska Costa Moreira, de 39.

Ao Portal 6, ele contou como teve início essa história de amor. O pontapé inicial foi a curiosidade de Iuska sobre a terra natal de Arshad.

“Ela me mandou uma solicitação de amizade, eu aceitei e mandei um ‘oi’ na hora. Aí a gente começou a conversar. Ela queria saber como que é no Iraque, como que a gente vive”, contou.

No entanto, o início quase foi atrapalhado por algo muito importante: o idioma. Ele não falava inglês, então recorria ao Google Tradutor para manter a conversa com a ainda amiga.

“Na época eu nem falava inglês. Eu escrevia em árabe no Google Tradutor, traduzia para o inglês e mandava para ela. Começou assim, como amigos”.

O namoro teve início em 2016, mas o encontro entre os dois foi apenas em 2017, na Turquia. Esta foi a solução encontrada após ele ter dificuldades para a emissão do visto para o Brasil.

“A gente ficou namorando no Facebook. Em 2017 ela foi para a Turquia, porque estava um pouco difícil pegar o visto para o Brasil. Aí a gente se conheceu pessoalmente lá. Ficamos 10 dias, depois ela voltou pro Brasil e eu voltei pro Iraque”, relatou.

Após um ano do primeiro encontro, Arshad enfim conseguiu vir para o Brasil. Inicialmente ele se instalou em Palmas, no Tocantins, terra da então namorada, mas uma viagem para entregar documentos acabou por mudar o destino dele e da amada.

“Fiquei em Palmas uns 05 meses. Depois de alugar uma casa lá, eu conheci um vizinho que a mulher dele é de Anápolis. Um dia eu fui para a Embaixada do Iraque, em Brasília fazer uma documentação para mandar pro Iraque. Ele sabendo que eu estava em Brasília, me ligou e disse para eu ir conhecer Anápolis”.

O amor por Anápolis foi a primeira vista. Apesar de parte da população reclamar do clima que faz na cidade em agosto, esse não foi um problema para ele.

“Quando eu cheguei em Anápolis, em agosto, eu gostei muito do clima. Eu voltei pra Palmas e depois de dois meses eu me mudei para Anápolis”.

Embora tenha muito amor pela cidade, uma viagem para o Iraque em 2021 quase mudou o domicílio do casal. Ao conhecer a família do marido pela 1ª vez, Iuska quis ficar no país, mas o amor de Arshad por Anápolis falou mais alto.

“No ano passado, a gente foi pro Iraque. Nós ficamos lá um mês, a minha esposa gostou muito do país e a minha família gostou muito dela. Eles não quiseram que a gente voltasse para o Brasil, porque a família é muito unida. Ela falou que queria ficar, mas eu falei que queria voltar, porque gostava do Brasil”.