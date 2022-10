Motoristas de aplicativo de Goiás podem ganhar renda extra; veja como

Os motoristas de aplicativo do 99pop em Goiás que realizarem, ao menos, 10 corridas semanais – em qualquer categoria – passarão a ter um aumento na taxa máxima semanal de até 19,99%.

A mudança visa dar mais transparência para os trabalhadores e aumentar a possibilidade de obtenção de uma renda maior no aplicativo.

“Após ouvir os motoristas, o modelo adotado é uma resposta da 99 a um pedido feito por eles, e um investimento na possibilidade de geração de renda para que mais pessoas possam prosperar usando o app”, afirma a 99.

A novidade já está vigente em 1.600 cidades do Brasil desde a última segunda (17). Durante as corridas diárias, a taxa poderá variar e, caso a porcentagem seja superior a 19,99%, o motorista será reembolsado automaticamente do excedente.

Outra novidade é que os condutores poderão acompanhar, por meio de um aviso no celular, os cálculos e a evolução dos ganhos ao longo do dia e das semanas.

De acordo com a diretora de Experiência do Cliente na 99, Priscilla Ferreira, a medida ajudará a melhorar a experiência entre os passageiros diminuindo o tempo de espera nas ruas.

“Com a Taxa Garantida 99, teremos mais motoristas nas ruas, o que significa menos tempo de espera para o passageiro e mais acesso para as pessoas a todos os lugares da cidade”, explica.