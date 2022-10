São essas as cidades que devem receber maior volume de chuva em Goiás no sábado (22)

A frente fria que vem avançando pela região Sul do país chega com mais intensidade no estado.

Se até nesta sexta-feira (21), a previsão indicava chuvas de maior intensidade na região Sudoeste do estado – onde ficam as cidades de Rio Verde e Jataí, por exemplo – no sábado (22) as precipitações serão sentidas em todas as regiões.

Liderando o ranking das cidades que devem receber maior volume de chuva está Goiânia – com previsão de 10 mm – conforme dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

A mesma proporção está prevista para Goiandira, Ipameri, Anhanguera, Morrinhos e Davinópolis. Vale ressaltar que boletim também aponta risco potencial para tempestades em todos os cantos do estado.

Em Cristalina, a previsão é chova um pouco menos, 9mm.

Depois, com 8 mm, seguem Catalão, Jataí, Rio Verde, Anápolis e Santa Helena de Goiás.