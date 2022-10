Crianças desaparecidas em Goiás aparecerão em telão nos jogos do Flamengo

Fotos de crianças desaparecidas em Goiás serão exibidas no telão do estádio Maracanã, durante jogos do Flamengo, em outubro.

A ação vai acontecer através de uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em parceria Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, juntamente com o clube rubro-negro.

Os pais goianos que têm filhos desaparecidos e querem participar devem enviar um e-mail para o endereço [email protected] A mensagem deve conter a foto da criança e o termo de autorização de imagem preenchido.

A primeira exibição da campanha começou no último dia 15, no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro na 32º rodada do Campeonato Brasileiro 2022.

Um vídeo sobre o o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid) é exibido com imagens de casos de crianças desaparecidas.

A estimativa oficial é que, por ano, cerca de 22 mil crianças e adolescentes são declarados desaparecidos no Brasil.