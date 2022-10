Com o pagamento do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) liberado, cerca de R$ 357,8 milhões estão disponíveis para serem sacados.

Benefício diz respeito ao abono salarial pago anualmente para os trabalhadores inscritos há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo pagamento do Programa de Integração Social, R$ 81,8 milhões ainda estão disponíveis já que aproximadamente 107 mil trabalhadores da iniciativa privada ainda não realizaram o saque do abono referente ao calendário de 2022.

Por outro lado, o Banco do Brasil, instituição financeira responsável pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, afirmou ter R$ 276 milhões disponíveis para o saque de cerca de 305 mil trabalhadores.

Liberado pagamento do PIS/Pasep; veja quem tem direito a receber

Possuem direito de receber o benefício os trabalhadores que tiverem atuado com carteira assinada por ao menos 30 dias e que estiverem inscritos há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep.

Outros requisitos básicos para se ter acesso ao saque é o recebimento de no máximo dois salários mínimos (R$ 2.424) durante o tempo trabalhado e os dados precisam ter sido corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ou no esocial, a depender de qual for a categoria da empresa.

Como realizar a consulta da data e forma de pagamento

Caso você seja um trabalhador da iniciativa privada que ainda não sabe a data do depósito ou qual será a forma de pagamento, é possível realizar uma consulta rápida através dos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Uma outra maneira é por meio do atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 0800-726-0207, ou então pelo site Portal do Cidadão.

Mas, se você for servidor público, a consulta é realizada por outros meios, sendo eles a plataforma digital Consulte Seu Pasep , ou através da Central de Atendimento do Banco do Brasil no número 4004-0001 para as capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001 para os demais locais.

Uma outra forma de consultar é utilizando a página de Trabalho, Emprego e Previdência do Governo Federal , assim como presencialmente nas unidades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência, ou pelo número telefônico da pasta, número 158.

Mesmo que o trabalhador não realize o saque do benefício até o dia 29 de dezembro de 2022, ele vai continuar tendo o direito de receber o abono salarial por um período de cinco anos.

No entanto, caso deixe passar o prazo, será necessário aguardar a abertura do calendário de pagamento do próximo ano para poder movimentar o dinheiro.

