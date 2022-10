Corpos são encontrados após chuva que inundou Centro de Anápolis; motorista está desaparecido

A noite deste domingo (23) vai terminando da pior maneira possível, em Anápolis.

Os corpos de duas mulheres foram encontrados nas proximidades do cruzamento da Avenida Brasil com Barão do Rio Branco, no Centro da cidade.

Informações preliminares indicam que elas estavam dentro de um carro que caiu no Córrego das Antas.

Outras duas pessoas também estavam no veículo e apenas uma foi socorrida com vida. A outra, conforme o Corpo de Bombeiros, seria o motorista que ainda não foi localizado.

Mais chuva

Em menos de 04h caiu cerca de 60mm de chuva em Anápolis, algo que, segundo a Prefeitura, ainda não havia sido registado durante o ano.

Institutos de meteorologia indicam que mais água cairão sobre a cidade nesta segunda-feira (24), principalmente durante a tarde.

A máxima prevista é de 27º C com mínima de 18º C.