Viajar com certeza é uma das coisas mais satisfatórias e relaxantes para se fazer, mas, existem alguns erros que muitos viajantes cometem no aeroporto e que devem ser evitados ao máximo.

Afinal, cada equívoco cometido, mesmo quando pequeno, pode gerar uma grande dor de cabeça que irá atrapalhar a viagem dos sonhos.

Então fique de olho nas falhas que separamos para que você nunca as cometa quando for pegar um voo e possa assim garantir um passeio sem estresse.

Existem 6 erros que ninguém pode cometer no aeroporto; veja a lista

1. Chegar muito em cima da hora

Diversos pontos devem ser levados em consideração no momento de ir para o aeroporto, principalmente a melhor hora para fazer isso.

É importante pensar que deixar para em cima da hora pode acabar causando problemas, já que podem haver atrasos durante o trajeto até lá, filas e até mesmo o próprio tempo de deslocamento dentro do próprio espaço.

Por isso, o ideal é que se chegue no aeroporto ao menos duas horas antes quando o voo for nacional, e três quando o destino for internacional.

2. Não realizar o check-in online

Deixar para fazer o check-in no próprio aeroporto pode acabar gerando uma grande dor de cabeça para o viajante.

Então, o ideal é realizá-lo assim que for liberado, ao menos cerca de 48h antes do horário marcado para o seu voo partir.

Assim, você consegue garantir uma maior tranquilidade, fugir de possíveis erros causados por atrasos e ainda pode de forma gratuita, marcar o seu assento com uma certa antecedência.

3. Não se atentar ao portão de embarque

É importante ter em mente que imprevistos podem acontecer e com isso, pode ser que aconteça alguma mudança inesperada em cima da hora.

Sendo assim, o ideal é se manter atento aos painéis espalhados para o aeroporto para que você possar confirmar em qual portão irá embarcar.

4. Não saber o destino final da mala

Acredite, você não vai querer ficar completamente perdido sem saber onde suas malas foram parar quando você chegar no seu destino.

Por isso, se for preciso despachá-la, pergunte para a atendente da companhia aérea qual será o destino final da sua mala, para que você não a perca de vista.

5. Não saber em qual terminal você irá embarcar

Alguns aeroportos contam com mais de um terminal de embarque, o que pode acabar gerando uma enorme confusão.

Então, observe com atenção em qual você deve embarcar e no momento certo, se certifique de que está seguindo para a direção correta.

6. Pegar um voo com o tempo de conexão curto

Quando é necessário que você se desloque de um terminal para outro dentro do aeroporto, uma conexão curta pode se tornar um problema.

Então, considere que pode ser que existam longas filas, que a distância seja longa, ou que tenha que passar pela imigração.

