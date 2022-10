Prefeitura está mobilizada, diz Roberto Naves após temporal causar estragos em Anápolis

A forte chuva que caiu em Anápolis neste domingo (23) e que não só causou danos – mas resultou em pelo menos duas mortes – mobilizou todas as equipes das secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Anápolis.

O Portal 6 apurou que, até agora, pelo menos duas pessoas morreram arrastadas pelas enxurradas que avançaram por ruas do município.

Conforme comunicado feito nas redes sociais do prefeito Roberto Naves (PP), as equipes de todas as secretarias foram mobilizadas para atender a população. “Já acionamos a Defesa Civil, Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Urbanos para fazer os reparos”, disse.

Dentro de um carro, o prefeito ainda reforçou que a chuva foi muito forte e danificou muitas ‘coisas’. Segundo o próprio prefeito , a população será orientada e comunicada a partir deste momento.