UFG divulga edital para preenchimento de 890 vagas para cursos presenciais

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou edital para preencher 890 vagas remanescentes em cursos de graduação presencial no ano letivo de 2023. Os interessados devem se inscrever do dia 09 de novembro a 07 de dezembro, no site do Instituto Verbena.

As vagas são para 101 cursos diferentes nos campus da Região Metropolitana de Goiânia (Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva e Samambaia) e Câmpus Goiás. O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2021.

Segundo o cronograma, o resultado da primeira chamada deve ocorrer no dia 16 de fevereiro. Já a matrícula presencial deve ser realizada até o dia 20 de abril para os candidatos aprovados com ingressos no primeiro semestre de 2023.

Os candidatos poderão se inscrever nas categorias mudança de curso, reingresso e transferência facultativa de outra instituição. A lista completa pode ser conferida no edital.