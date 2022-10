Com diárias acima de R$ 1 mil, resorts e hotéis-fazenda de Goiás atraem turistas que buscam sofisticação

Tipo de hospedagem que tem ganhado cada vez mais adeptos, resorts e hotéis-fazenda de luxo estão caindo no gosto dos visitantes que procuram conforto e ostentação em Goiás.

Com diárias que superam R$ 1 mil, os estabelecimentos selecionados pelo Portal 6 oferecem espaços de relaxamento em SPAs, contato próximo com a natureza e a oportunidade de provar deliciosas iguarias. Tudo sem deixar de lado o glamour de se hospedar em um local que proporciona a vista privilegiada de pontos turísticos famosos do estado.

Dependendo do tipo de experiência que se busca, é importante considerar os diferentes tipos de sistema que as hospedagens podem adotar. No caso de alguns, a vantagem é o all inclusive – o valor pago na diária garante ao hóspede o acesso a todas as refeições do dia. As cotações foram realizadas na segunda-feira (17). Confira;

Tauá Resort Alexânia – Alexânia

Localizado em Alexânia, o Tauá Resort conta com várias piscinas, bares, restaurantes, quadras de esporte, salão de jogos, recreação monitorada para crianças, 15 jacuzzis e o famoso SPA. Um grande destaque é que o lugar oferece pensão completa, então seus hóspedes poderão aproveitar o hotel e suas comodidades sem se preocupar com mais nada. A diária para dois adultos no último fim de semana de outubro sai por, no mínimo, R$ 1.554,30.

Cavaleiro dos Pireneus – Pirenópolis

Construída no alto de um vale e cercada por belos jardins, a Pousada Cavaleiro dos Pireneus é referência em estilo, bom gosto e conforto. Distante apenas 03 km do centro histórico, a pousada consegue aliar a tranquilidade do campo às inúmeras opções de lazer que a cidade e a região oferecem. O contato com a natureza e o atendimento personalizado, fazem da pousada um dos locais mais charmosos e acolhedores de Pirenópolis. A luxuosa suíte ‘Paço Imperial’, com deck, sai por R$ 1.300 a diária para duas pessoas.

Rio Quente Cristal Resorts – Rio Quente

Único hotel premium de Rio Quente, o requintado Cristal Resorts. Você pode desfrutar de um dos mais belos pores do sol do Brasil na piscina Infinitus e tomar um drink no Bar dos Ventos ou na Adega Centro da Terra. A hospedagem dá acesso ilimitado ao Parque das Fontes, Hot Park e Eko Aventura Park. Tudo por R$ 1.668,70, o valor da suíte mais ‘modesta’ do complexo.

Pousada Inácia – Chapada dos Veadeiros

A Pousada Inácia combina alta gastronomia com uma carta de vinhos de excelente qualidade, sob uma atmosfera idílica que se expõe num dos lugares mais místicos e mágicos do Brasil. Tudo com muitas cachoeiras ao redor e com direito a garrafa de espumante, massagem relaxante ou de cristais para o casal e uma aula de yoga para o casal. O pacote para três noites no Réveillon sai por R$ 12 mil.

Hotel Fazenda Cabugi – Alexânia

O Hotel Fazenda Cabugi é um espaço de descanso e lazer, com integração ao meio ambiente e boa estrutura. O hotel tem regime all inclusive, é ideal para quem quer curtir a propriedade, que possui piscinas aquecidas, quadra de esportes, salão de jogos, lago, passeio a cavalo, trilhas e playground. O casal vai desembolsar pelo menos pelo fim de semana R$ 2.632.