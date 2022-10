Depois de passar quase 48h sem notícias, um homem, de 44 anos, decidiu procurar pelo irmão por conta própria, em Novo Gama – Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que o homem que estava desaparecido era usuário de drogas e se encontrava em situação de morador de rua.

Seguindo a informação de que o irmão tinha sido visto pela última vez no sábado (22) à noite no Setor de Chácaras Rocinha do Lago Azul, o parente resolveu fazer a busca.

Sendo assim, na tarde da segunda-feira (24) o encontrou em um barranco, ao lado do acesso ao setor de Chácaras. O corpo apresentava sinais violência e que, aparentemente, teria sido ‘desavado’ no local ficando preso na vegetação.

Ele acionou a Polícia Militar (PM) que isolou o local e acionou os órgãos responsáveis pela perícia e investigação do crime.