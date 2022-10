Mega Sena de R$ 115 milhões: 6 tipos de pessoas que mais têm chances de ganhar o prêmio

Aumentando ainda mais a esperança dos brasileiros, o prêmio da Mega Sena está acumulado em impressionantes R$ 115 milhões.

A quantia dos sonhos será sorteada na quarta-feira (26) e os interessados podem realizar as apostas até às 19h por meio aplicativo da Caixa, pelo site Loterias, pertencente ao banco, ou nas próprias casas lotéricas.

Com o prêmio da Mega Sena acumulado, milhares de apostadores sonhadores já até mesmo fizeram planos de como vão gastar toda essa bolada.

Casa, carro, viagens, são diversos os sonhos que os brasileiros estão tendo para caso se torne um grande vencedor.

Porém, o que muitos não sabem é que existem alguns tipos de pessoas que tem uma maior probabilidade de saírem vencedores e por isso, separamos alguns.

6 tipos de pessoas que mais têm chances de ganhar o prêmio de R$ 115 milhões da Mega Sena

1. Persistentes

As pessoas que possuem a persistência como uma característica contam com uma grande chance de conquistarem o tão sonhado prêmio.

Isso porque elas não desistem e apostam o máximo possível para garantir que o grande desejo possa sim ser realizado.

Além disso, o fato de não desistirem com facilidade também faz com que aumentem as chances da vitória.

2. Inteligentes

Acredite, em alguns casos, o vencedor alcança a vitória pelo simples fato de utilizarem a inteligência na hora da aposta.

Assim, as pessoas utilizam da probabilidade e outros métodos para identificar quais números são mais prováveis de serem sorteados.

3. Analíticas

As pessoas com o perfil analítico costumam realizar uma análise profunda antes de toma qualquer decisão, por mais simples que possa parecer.

Na hora de jogar na Mega Sena, essa característica pode ser uma excelente aliada, já que permite entender melhor todos os cenários possíveis

4. Observadoras

Os indivíduos observadores conseguem ter uma visão ampla do cenário que os possibilita identificar as melhores hipóteses.

Além disso, a observação pode fazer com que se entenda melhor o próprio jogo, assim como os próprios apostadores.

5. Calculistas

Com o claro objetivo de alcançar o resultado que tanto deseja, as pessoas calculistas buscam calcular e planejar todas as suas ações, por menores que sejam.

No jogo, essa característica é bastante valiosa por fazer com que o apostador planeje da melhor maneira os números que serão escolhidos, calculando nos mínimos detalhes as melhores possibilidades.

6. Sortudas

Por fim, mas não menos importante, não podemos deixar de fora aqueles que são sortudos, afinal, ganhar na Mega Sena exige muita sorte.

Então, se você for uma pessoa sortuda, não perca tempo e faça logo sua aposta. Essa pode ser sua grande chance de se tornar o mais novo milionário.

