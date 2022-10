Se você queria sair do óbvio na hora de fazer o seu delicioso misto quente? Veja a seguir essa receita de Misto Quente na Airfryer!

Além disso é uma versão gourmetizada do chique croque monsieur, que nada mais é do que um sanduíche quente feito com presunto e queijo.

O prato originou-se em cafés e bares franceses como um lanche rápido. O nome vem das palavras francesas croque e monsieur. Vamos ao que interessa!

Misto Quente na Airfryer: aprenda a fazer este lanche que fica uma delícia:

Você vai precisar de:

2 fatias de pão de fôrma sem casca

Um pouco de manteiga

1 fatia de presunto

1 fatia de queijo

Para o molho bechamel:

1 colher de sopa de farinha

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

1 xícara de leite

Modo de preparo:

Pegue pão de forma e tire a casca. Passe um pouco de manteiga dos dois lados, arrume na airfryer. Agora, recheie com presunto e, e cubra com o pão.

Agora, faça um molho bechamel com uma colher de sopa de farinha, uma colher de sopa de manteiga e dê uma fritadinha.

Adicione um copo ou uma xícara de leite. Fica um molho branco delicioso! Adicione sal e pimenta. Cubra todo o sanduíche com o bechamel e, por cima, finalize com queijo ralado. Muito bom!

Leve a airfryer pelo tempo de gratinar e voilà!

