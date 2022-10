Último dia para se inscrever no concurso da Polícia Civil de Goiás com 864 vagas

O prazo para se inscrever no concurso público da Polícia Civil de Goiás termina nesta terça-feira (25), às 23h59. Ao todo, serão 864 vagas oferecidas.

São três cargos ofertados no certame. Segundo os editais, disponíveis no site do Instituto Aocp, do número total de oportunidades, 450 são para Agente de Polícia de 3ª Classe e 310 para Escrivão de Polícia de 3ª Classe.

Das restantes, 60 vagas são para Papiloscopista Policial, também de 3ª Classe, o salário inicial para os cargos são de R$ 6.353,13.

Para participar, o interessado precisa pagar uma taxa de R$ 110. Após a inscrição, o boleto ficará disponível para o pagamento.

A prova para o cargo de agente será no dia 11 de dezembro e, para escrivão, no dia 08 de janeiro. Quem se candidatar a papiloscopista fará a avaliação em 15 de janeiro do próximo.