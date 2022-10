Vídeo mostra momento em que jovem de 21 anos morre após bater em carro em Goiânia

Um jovem de 21 anos morreu nesta terça-feira (25) depois de colidir com um carro que fez uma conversão proibida, no Jardim América, em Goiânia.

Um Chevrolet Classic vinha no sentido oposto à vítima e virou irregularmente à esquerda. Nesse momento, o motociclista, que seguida no sentido Setor Sudoeste – Jardim América, acabou colidindo com o veículo.

Vídeos do circuito de segurança de estabelecimentos da região mostram o momento do acidente. A moto do jovem ainda desliza por vários metros depois da batida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do rapaz no local. O motorista do Classic fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Polícia Técnico Científica e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

Um inquérito foi instalado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) para apurar os fatos.