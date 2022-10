Vídeo mostra retirada de carro levado pela enxurrada para o Córrego das Antas, em Anápolis

O Corpo de Bombeiros retirou na manhã desta terça-feira (25) o VW/Gol que caiu no Córrego das Antas no domingo (23), depois das fortes chuvas que caíram em Anápolis.

O veículo foi levado da Amazilio Lino até as proximidades da ponte sobre a Rua Barão do Rio Branco, no região Central da cidade.

A corporação usou um caminhão para içar o carro depois que militares o amarraram. Ele estava bastante danificado e repleto de plantas.

A queda do Gol deixou duas mulheres e um homem morto. Um quarto ocupante foi resgatado com vida ainda no domingo. O motorista do veículo foi levado pela água por cerca de 4 km. O corpo dele foi achado na segunda-feira (24).

O carro foi levado para o pátio da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT)