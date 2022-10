Alerta para os motoristas goianos que usam insufilm no carro

Um dos itens estéticos mais utilizados em veículos, o insulfilm passou por mudanças na legislação em vigor sobre a aplicação e uso e os motoristas goianos devem ficar atentos.

A principal alteração é a proibição de bolhas na película instalada no para-brisa e nos vidros laterais dianteiros, tanto no lado do motorista, quanto do passageiro.

Outra mudança com a nova lei é sobre a quantidade mínima de luz que atravessa o conjunto formado pelo vidro e o insulfilm. Anteriormente, o chamado “índice de transmitância luminosa” não podia ser inferior a 75% para os itens incolores e 70% para os coloridos.

A nova resolução sobre luminosidade foi explicada por Carlos Alberto Gonçalves, membro da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás para a Rádio Brasil Central.

“A visibilidade hoje alterada nessa resolução é que nós temos para os vidros dos para-brisa e as laterais dianteiras de luminosidade 70%. Tem que ter essa transmitância luminosa. O restante dos vidros, seja os vidros laterais traseiros ou na traseira do veículo, uma transmitância de 28%”.

Caso seja flagrado desrespeitando a legislação, o motorista será autuado por infração grave e pagará multa de R$ 195,23, além de perder cinco pontos na carteira e ter o veículo retido até que seja resolvido o problema.