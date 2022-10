Leilão da Prefeitura de Anápolis terá motos, carros e itens a partir de R$ 300

A Prefeitura de Anápolis vai realizar, no dia 11 de novembro, um leilão para venda sucata, motocicletas e veículos considerados recuperáveis. A ação vai acontecer de maneira virtual, a partir das 10h.

Dentre os itens ofertados, estão 12 motocicletas, com lance inicial entre R$ 300 e R$ 14 mil, seis caixas d’água de escolas municipais, entre diversos outros como ônibus, micro-ônibus e pick-ups pequenas.

Os interessados em comprar carros recuperáveis também terão oportunidades. Serão leiloados um Fiat Palio Fire, inicialmente por R$ 3,5 mil, uma Fiat Strada Fire por R$ 10 mil e uma Kombi por R$ 4 mil.

Para participar é preciso estar credenciado no site leiloeiro até às 10h do dia 10 de novembro. Quem vai atuar como pessoa física, basta ser maior de 18 anos e possuir todos os documentos de identificação.

Já aqueles que desejam arrematar um item como pessoa jurídica precisam estar com o Termo de Credenciamento junto ao Detran, que autoriza a atuar no ramo de desmontagem e comercialização de partes e peças usadas de veículos automotores terrestres, além dos demais documentos de registro da empresa.

A lista com todos os itens que serão leiloados está disponível no Diário Oficial do Município (DOM). Por lá, também é possível encontrar todas as informações necessárias para participar do leilão.

Segundo o edital divulgado, o interessado pode fazer uma visita entre os próximos dias 07, 08, 09 e 10 das 08h às 11h30 e das 14h às 17h, para avaliar os itens. A visita permite apenas a verificação visual.