Pequeno no tamanho e grande na beleza, conheça menor rio da América Latina na divisa com Goiás

Pequeno no tamanho, mas grande na beleza. O Rio Azuis, localizado na cidade de Aurora, em Tocantins, a 693,3 km de Goiânia, é o destino certo para os goianos que buscam passar uns dias em um lugar relaxante.

Com 147 metros de extensão, o local é considerado o menor da América Latina e o terceiro menor do mundo, segundo o livro “Guinness Book”. Para se ter uma ideia, é possível caminhar por todo o rio com apenas 200 passos.

Mas engana-se quem se deixar levar apenas pelo tamanho, porque a paisagem do Azuis consegue deixar a de muitos ‘no chinelo’.

Devido as águas transparentes, o rio é capaz de encantar os visitantes ao apresentar uma coloração azul -esverdeada, digna de filme.

Por ali, também é possível garantir momentos de descontração e relaxamento por meio dos diversos poços presentes no lugar. Um dos mais visitados, é o que está localizado às margens da TO – 110, onde o rio nasce.

Outro ponto da região que não passa despercebido é a vegetação. O Azuis é cercado por diversas árvores e pedras no solo que ajudam a ampliar o clima relaxante no local.

O ambiente também possui uma estrutura com restaurantes, estacionamento, banheiros, duchas, além de pousadas e camping próximos para quem quiser passar a noite.

O preço do estacionamento é de R$ 20. Já para entrar na nascente ou nos poços, é cobrado um total R$ 10 por pessoa. Os valores podem ser pagos em dinheiro ou no cartão.