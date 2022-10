Para quem está em vários grupos de WhatsApp, a chegada de uma nova função na plataforma pode representar um perigo para os ‘conversadeiros’ de plantão.

A novidade foi identificada nesta quinta-feira (27) e começará a ser testada no WhatsApp beta para a iOS, principalmente na versão desktop.

Vale lembrar que o WhatsApp beta é a versão que fornece as novas funcionalidades para os usuários, produzindo relatórios que serão entregues para a Meta – empresa responsável pelo WhatsApp – para decidir se o recurso será implementado ou não.

Chega nova função que acende alerta de perigo para quem está em grupos de WhatsApp

A chegada de um novo recurso no WhatsApp irá interferir na vida dos usuários que estão em várias comunidades na plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o aplicativo está testando uma função que irá possibilitar que a imagem de perfil dos usuários passe a acompanhar as mensagens no grupo.

Segundo a empresa, o objetivo é que a atualização consiga ajudar a identificar mais facilmente as pessoas inseridas em uma comunidade.

Apesar de prometer melhorar a navegação dos usuários na plataforma, o recurso pode ser um grande risco para os mensageiros.

Isso porque, caso uma pessoa seja colocada por engano em um grupo, todos os usuários terão acesso a imagem daquela pessoa, quer ela queira ou não.

Já imaginou vários contatos desconhecidos saberem como você é? Pois é isso que pode acontecer com a nova funcionalidade.

Então, embora seja uma ajudinha extra para os administradores das comunidades, o recurso pode representar uma ‘dor de cabeça’ para outros.

Vale ressaltar que ainda não há uma data oficial para o lançamento da atualização, já que a mesma ainda está sendo desenvolvida pelo aplicativo.

