Jovem de 20 anos é agredido enquanto esperava ônibus em Anápolis

Um jovem de 26 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (27), no Bairro São Carlos, no Norte de Anápolis, depois de agredir um rapaz de 20 anos no ponto de ônibus.

O Portal 6 apurou que o suspeito teria chegado transtornado ao local, com uma garrafa de vidro na mão, e começou a agressão com uma pedra. A vítima foi atingida no rosto e no ombro.

Depois que o mais jovem começou a gritar, o agressor fugiu rumo à garagem da Urban e tentou invadi-la.

A Polícia Militar conseguiu localizá-lo e ele disse que era membro de uma facção e discutia com outras pessoas em razão disso. Nesse momento, decidiu agredir o rapaz.

Um outro homem também apareceu e apontou o suspeito como autor de um furto na noite anterior. Ele teria quebrado a janela de um carro e levado uma máquina de cartão, carteira e uma folha de cheque.

Os objetos, porém, não estavam com o jovem. Ele foi levado à Central de Flagrantes. A vítima recebeu atendimento médico no Ânima.