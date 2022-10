Um dia após um casal danificar a moto de um entregador de aplicativo na Vila Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, colegas de trabalho se revoltaram e se uniram para ‘vingar’. Dezenas de motociclistas marcaram encontro via aplicativo de mensagem com hora e local para consumar o que foi arquitetado.

O Portal 6 apurou que o casal danificou a moto do entregador na quarta-feira (26), supostamente por não terem ficados satisfeitos com o serviço.

Um dia depois, por volta das 18h30 da quinta-feira (27), conforme cálculo da Polícia Militar, possivelmente mais de 100 entregadores se reuniram nas proximidades do Buriti Shopping e seguiram em comboio até o endereço que houve a desavença.

No local, eles soltaram fogos de artifício e bombinhas a fim de intimidar o casal. Por meio do serviço de inteligência, diversas viaturas da Polícia Militar foram acionadas para contê-los.

Inclusive, uma viatura foi destinada a permanecer no local até às 7h desta sexta-feira (28) para impedir possível retorno do comboio.