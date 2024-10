Concessionária de Goiânia anuncia rifa solidária após perder tudo em incêndio

A empresa divulgou o projeto por meio de um link, a fim de juntar fundos para “recomeço” do empreendimento.

“Estamos pedindo como uma família que iniciou esse projeto há dois anos e estamos passando agora por essa dificuldade”, disse um dos proprietários.

Para isso, a empresa preparou um sorteio para todos que contribuírem no reparo. Para participar, os interessados devem comprar uma ficha no valor de R$ 50.

O felizardo, por sua vez, levará para casa um prêmio de R$ 5 mil, sendo anunciado já nesta sexta-feira (25).

Em tempo

A empresa foi atingida por um grave incêndio na madrugada da última sexta-feira (18), deixando, além de toda a estrutura do local em cinzas, 12 carros destruídos.

As chamas teriam iniciado por volta das 03h, quando uma equipe do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao endereço e precisou arrombar as portas para iniciar o combate ao fogo, usando cerca de 3 mil litros de água, incluindo rescaldo.

Perdas

Durante o ocorrido, vários veículos de luxo ficaram completamente destruídos, dentre eles, uma BMW avaliada em R$ 230 mil.

Outras perdas incluem uma Fiat Toro Freedom 2023, valendo aproximadamente R$ 123 mil. Um Renault Duster Iconic 2025, que também estava no local, foi outra baixa de peso, custando por volta de R$ 163 mil.

Ao todo, as chamas teriam deixado um prejuízo de mais de R$ 1,3 milhão somente contabilizando os valores dos veículos.

Confira todos os veículos perdidos: