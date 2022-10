É muito fácil encontrarmos mousses dos mais diversos sabores, jeito de fazer e também os mais clássicos, como os de maracujá. Foi pensando nisso que hoje trouxemos uma Receita de Mousse de Coco que vai te tirar do convencional e te provar que é uma delícia.

Aliás, foi na França onde se acredita que surgiu essa sobremesa, no início do século XX. E seu autor trata-se do artista Henri de Toulouse-Lautrec que criou a receita que originalmente se chamava “maionese de chocolate”. Curioso, não é mesmo?

Receita de Mousse de Coco: aprenda a fazer em casa esta sobremesa deliciosa:

Você vai precisar de:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite com soro

300 ml de leite

200 ml de leite de coco

100 gramas de coco ralado

5 colheres de sopa de água

1 pacote de gelatina em pó incolor e sem sabor

Modo de preparo:

Primeiro, em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e bata tudo muito bem.

Em uma vasilha de vidro, coloque a gelatina, a água e deixe hidratar por cinco minutos. Assim, leve para aquecer em banho-maria e misture até dissolver.

Agora, despeje no liquidificador e bata bem. Adicione o coco ralado e misture levemente com uma colher.

Por fim, molhe com água fria uma forma com furo no meio e com ela molhada despeje o conteúdo do liquidificador.

Leve para a geladeira por uma hora e meia. Agora é só servir! Bom apetite.

Gostou dessa receita? Então, certamente, você vai curtir essas também:

– Receita de Pastel na Airfryer: leva apenas 20 minutos e fica uma delícia

– 6 receitas com cerveja para fazer em casa e se embriagar de delícias

– Receita de Coxinha com massa de Batata para fazer em casa: fica uma delícia e você vai adorar

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!