Bombeiros de Anápolis localizam corpo de advogado que morreu afogado no Lago Serra da Mesa

Bombeiros de Anápolis localizaram no sábado (29) o corpo do advogado Adão Carlos Barbosa Soares, de 40 anos, que morreu afogado no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia.

O Portal 6 apurou que ele foi encontrado a sete metros de distância de onde ocorreu o afogamento e a 12 metros de profundidade.

De acordo com o pai da vítima, que foi quem acionou o resgate, o filho não sabia nadar e acabou escorregando após ingerir bebida alcóolica.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal, onde Adão era filiado, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento. A entidade desejou “força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as).

Leia a nota completa:

As diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), da Subseção de Ceilândia da OAB/DF e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentam o falecimento do advogado Adão Carlos Barbosa Soares, ocorrido neste sábado (29/10).

Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as).

Diretoria da OAB/DF

Subseção de Ceilândia da OAB/DF

Diretoria da CAADF