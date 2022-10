Homem é encontrado morto no Córrego das Antas, em Anápolis, com ferimentos na cabeça

Um corpo foi encontrado às margens do Córrego das Antas na manhã deste domingo (30), no Setor Central, em Anápolis. Trata-se de um homem, de aproximadamente 35 anos, que ainda não foi identificado.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência por volta de 07h. Os agentes encontraram a vítima sem vida e com ferimentos na cabeça.

O corpo foi retirado do córrego com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que utilizaram uma escada. Ele estava em um ponto entre as avenidas Brasil e Goiás.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local e fará o laudo cadavérico.