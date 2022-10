Policiais militares terminam comemoração da vitória de Lula com spray de pimenta, em Anápolis

A concentração de apoiadores do presidente eleito, Lula, no bairro Jundiaí, em Anápolis, terminou com a chegada da Polícia Militar (PM).

Vídeos que já circulam nas redes sociais mostram ao menos quatro viaturas nas proximidades da choperia Hopsland e diversas pessoas tossindo após aspirarem spray de pimenta.

A reportagem conversou com pessoas que estavam no local e todas elas garantiram que não houve nenhum incidente que justificasse a ação dos policiais.

O celular de um popular também chegou a ser recolhido quando os militares viram que ele estava filmando o que se passava.

Uma jornalista que também registrava a ação foi detida e levada para delegacia.

O Portal 6 tentou contato com o comando do policiamento do 4º BPM, mas não obteve sucesso.

Este texto será atualizado caso a corporação se manifeste sobre o assunto.