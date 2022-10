Depois do fim de dupla com Simaria, Simone fará estreia solo em grande festival de Goiás

Após 30 anos dividindo os palcos com a irmã Simaria, a sertaneja Simone Mendes vai estrear a carreira solo na 15ª edição do Caldas Country, tradicional evento que agita Caldas Novas.

No evento, a cantora deve apresentar grandes sucessos que cantava ao lado da irmã, assim como algumas canções inéditas.

O festival está marcado para acontecer nos dias 12 e 13 de novembro, depois de um hiato de dois anos causado pela pandemia da Covid-19.

Diversos artistas de prestígio nacional estão confirmados para agitar a cidade das águas quentes. Dentre eles estão Simone Mendes, Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Harmonia do Samba, Pedro Sampaio, Dennis DJ, Matogrosso e Mathias, Guilherme e Benuto, Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Sevenn, Ana Castela, Clayton e Romário.

Assim como nas edições anteriores, os músicos irão se apresentar em um complexo especialmente montado no Park Show, logo na entrada de Caldas Novas.

Um dia antes da abertura dos portões, o público poderá aproveitar uma pré-festa que contará com apresentações de Luciano Ferreira (KVSH), Malifoo, Liu e Samhara.

A expectativa da organização do Caldas Country é de que cerca de 25 mil pessoas, vindas de mais de 1500 cidades do Brasil, irão aproveitar as 30 horas de música no festival.

Os ingressos podem ser comprados por meio do site Total Acesso. Os valores vão de R$ 540 a R$ 10.203.

Quem tiver adquirido entrada em 2020 ou 2021, quando o evento precisou ser adiado, poderá utilizar os bilhetes para participar desta edição.