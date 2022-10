PT ganha 420 mil votos em quatro anos e encurta distância para Bolsonaro em Goiás

O PT ganhou 424.055 votos a mais no estado de Goiás na eleição de 2022, em comparação com 2018. Apesar disso, o candidato do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda ficou atrás de Jair Bolsonaro (PL).

Há quatro anos, Fernando Haddad teve 34,48% dos votos, com 1.118.060. Neste ano, Lula foi o escolhido por 1.542.115 votos, ou seja, 41,29% do eleitorado.

Bolsonaro, por sua vez, perdeu 68.302 votos entre as eleições de 2018 para 2022 em Goiás. No ano em que o atual presidente foi eleito, recebeu 2.124.739, equivalente a 65,52% dos válidos no estado. Esta quantidade caiu para 2.193.041.

Em 2022, Bolsonaro obteve 58,71%, contra 41,29% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que levou a vitória neste ano. O número representa uma queda de 6,81% para o candidato à reeleição.

Eleitorado

Em quatro anos, Goiás ganhou 420 mil novos eleitores. Na última eleição, os aptos a votar eram 4,45 milhões, com o crescimento, em 2022 o eleitorado chegou a 4,87 milhões.