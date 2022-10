Aliviar o calorão nesses últimos dias não tem sido tarefa fácil, afinal, aqui em Goiás as temperaturas estão ultrapassando os 30º, mas não se desespere! Com essa Receita de Picolé de Milho Verde os seus problemas acabaram (e de um jeito bem goiano).

Basicamente essa preparação traz um jeito simples de fazer um refresco delicioso e muito diferente, que não só a criançada vai amar, como os adultos também!

Receita de Picolé de Milho Verde: fica uma delícia fazer em casa nesse calor:

Você vai precisar de:

1 lata de leite condensado

2 latas de milho escorrido (400 g)

2 colheres (sopa) de cream cheese

1 caixinha de creme de leite (200 g)

Modo de preparo:

Primeiro, bata os ingredientes no liquidificador até triturar bem. Seguido disso, coe a mistura e disponha em um pote com tampa (ou cubra com filme plástico).

Agora, leve ao freezer por umas 2 horas ou até congelar levemente, sem ficar muito duro.

Bata a mistura novamente no liquidificador (se estiver muito dura, deixe amolecer um pouco) e distribua em copinhos de café (80 ml cada).

Por fim, insira um palito em cada copinho e leve ao freezer por mais umas 4 horas ou até endurecer completamente antes de desenformar e servir.

